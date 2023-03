Controllo di vicinato Nascono due gruppi

I cittadini sono stanchi dei continui furti nelle abitazioni e sulle automobili, dei piccoli ma gravi atti di vandalismo e microcriminalità che purtroppo si susseguono nel territorio cavriaghese. Per questo sono nati due nuovi gruppi di controllo di vicinato: nella vessatissima area della Pianella, ed un altro nella zona Roncaglio. Un primo gruppo era stato istituito l’anno scorso nel quartiere "Sardegna". Quasi 100 nuclei familiari hanno deciso di aderire al progetto "I mille occhi" formalizzato dal Protocollo di Intesa tra Comune e Prefettura per rendere il proprio quartiere più sicuro. "Questi gruppi di persone che abitano nella stessa zona del paese - sottolinea il vice Sindaco Matteo Franzoni - favoriscono maggiore vitalità al quartiere stesso, facilitano la reciproca conoscenza e collaborazione, costituendo un indubbio deterrente contro i comportamenti illegali o incivili". Franzoni ha seguito fin dall’inizio la realizzazione del progetto dei residenti e le conseguenti buone prassi di buon vicinato. Molti riscontri positivi sono arrivati al Comune anche da parte di anziani e persone fragili, che ora si sentono meno soli. I gruppi di controllo di vicinato si basano proprio su una collaborazione interistituzionale in cui ciascuno opera per la propria sfera di competenza: Polizia Municipale, Carabinieri e cittadini uniscono le forze per ostacolare fenomeni che turbano la quotidianità e generano insicurezza. L’obiettivo del controllo di vicinato è che istituzioni e cittadini collaborino per un unico fine: "Ciascuno deve fare la propria parte - aggiunge il vicesindaco - senza mettersi in pericolo, inseguire un’auto sospetta o intervenire durante una effrazione. Partecipare ad un gruppo di controllo di vicinato significa presidiare attentamente la zona in cui si vive e che si conosce, segnalare anomalie, chiamare in modo competente e veloce le forze dell’Ordine, senza pensare che non sia affare proprio quello che accade intorno a noi". Chi fosse interessato, può contattare la segreteria del sindaco (0522 373 484).

Francesca Chilloni