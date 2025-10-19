Controllo di vicinato: si avvicina l’approvazione

Continua il percorso del Comune di Albinea per l’approvazione del protocollo di controllo di vicinato con la Prefettura. Ieri mattina si è tenuto un incontro di coordinamento in vista dell’istituzione delle chat per rafforzare il controllo di vicinato a cui hanno partecipato alcuni referenti e le forze dell’ordine per condividere le modalità operative e di gestione che verranno usate dopo l’approvazione del protocollo.

"Ringraziamo – dicono dal Comune – l’attenzione e la disponibilità che le forze dell’ordine stanno avendo nei confronti dei cittadini e ringraziamo anche il capogruppo di minoranza Corrado Ferrari per la disponibilità a lavorare insieme su questo tema in cui è necessaria la collaborazione di tutti per la sicurezza della comunità".

Nei giorni scorsi, come già riferito dal nostro giornale, sono stati segnalati furti o tentativi di furti nelle abitazioni a Montericco, Botteghe, Noce e in altre zone del comune di Albinea. "Vorrei rassicurare i cittadini che in queste settimane il confronto con il comando della stazione dei carabinieri di Albinea è stato frequente sia sui furti che su altre questioni legate alla sicurezza nel nostro comune", ha sottolineato la sindaca Roberta Ibattici.

m. b.