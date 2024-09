Controllo di vicinato. Spuntano i cartelli in centro storico: "Sinergia con la polizia"

Discussione animata con molti toni accesi, quella dell’ultima seduta della consulta centro storico al Catomes tot, aperta alla cittadinanza e condotta nella modalità del confronto. Un momento per ritessere le fila alla luce della nuova amministrazione e per portare argomenti d’interesse all’attenzione dell’assessore Davide Prandi; presenti i coordinatori Elisa Pederzoli e Alessandro Roccatagliati e residenti in centro, che hanno partecipato assai numerosi.

L’esame dell’ordine del giorno – che comprendeva comunicazioni di tipo operativo, il prossimo aggiustamento del patto d’ambito, gruppi di Controllo Comunità, resoconto di feste e partecipazione nei parchi e programmazione del lavoro per i mesi a venire – è stato sbalzato in avanti da una rappresentanza di residenti "esasperati" del rettangolo piazza Fontanesi-piazza San Prospero-vie limitrofe, che si ritengono "non rappresentati e non ascoltati" per quanto riguarda la situazione, giudicata "insostenibile", di "degrado urbano e mancanza di rispetto dei regolamenti relativi al rumore e i decibel consentiti negli orari notturni". I più delicati, quelli che i residenti del famigerato rettangolo vorrebbero dedicare al riposo.

Sonno notturno divenuto, a detta loro, impossibile a causa dei decibel emessi dalle casse stereo montate per gli eventi nelle piazze, oltre la soglia consentita, e soprattutto a causa dei bivacchi dopo la mezzanotte provocati da "balordi che in evidente stato di ubriachezza urlano, urinano e talvolta vomitano contro muri e portoni delle case".

L’ora della discordia, insomma, ovvero del prima e di un dopo totalmente differente, che apre tutt’altro ingestibile scenario, secondo questa compagine di residenti esausti, è la mezzanotte. Un problema che si protrae da troppo tempo e che attende una definitiva risoluzione.

Di trend positivo, invece, la situazione al Gattaglio, testimoniata da un residente che ha portato l’esempio di un tempestivo ed efficace intervento delle forze dell’ordine nel controllare e fermare lo scoppio di una rissa.

Di tutt’altro tenore, questa volta all’insegna della positività e del buon esito di un accordo fra le parti, è stata la vera novità della serata. L’annuncio da parte del coordinatore Ennio Ferrarini dei gruppi di Controllo Comunità per la sicurezza del centro storico. "Sono finalmente arrivati i primi cartelli gialli in centro storico, nella zona sud est dell’esagono, in sinergia con commissario Monelli della polizia locale – spiega Ferrarini –. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo in centro, che è quindi l’ultimo quartiere in ordine cronologico a essere toccato dal fortunato progetto".

La partecipazione al progetto prevede l’iscrizione nell’elenco dei gruppi di Controllo della Comunità tenuto dall’amministrazione comunale, in cui vengono indicati i referenti dei vari gruppi (Ennio Ferrarini, appunto, in questo caso) e il coinvolgimento dei referenti dei gruppi a incontri periodici con amministrazione, polizia locale e forze di polizia, finalizzati a una formazione sulle modalità di interazione e a mantenere un costante contatto e ricercare una necessaria vicinanza e collaborazione tra cittadini e istituzioni.