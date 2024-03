Convegno-dialogo sull’ecofemminismo,. Via anche alle assemblee

"Le ragazze salveranno il mondo. Storie di eco-femminismo e rivoluzioni possibili", questo è il titolo dell’evento-conversazione promosso dalla Camera del Lavoro di Reggio in occasione della giornata internazionale della donna: appuntamento oggi alle 18 in via Roma. L’idea di base: non può esserci giustizia sociale senza giustizia ambientale. "La lotta per i diritti delle donne – spiega Elena Strozzi della segreteria provinciale Cgil – non può essere disgiunta dalla lotta per la protezione dell’ambiente, stante le indiscutibili interconnessioni tra oppressione di genere, sfruttamento ambientale e disuguaglianza sociale. Le disuguaglianze di genere in Italia permangono fortemente, in particolare riguardo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, al divario salariale, e in merito al lavoro di cura".

"Occorre investire su orari, retribuzioni e qualità del lavoro, introdurre il salario minimo legale e soprattutto occorre un forte investimento nei servizi educativi per la prima infanzia, scuole a tempo pieno e servizi per gli anziani", conclude. L’iniziativa promossa dalla Camera del Lavoro mira a dare una lettura d’insieme di questi aspetti della nostra società attraverso lo spettacolo-dialogo che porteranno in scena Monica Morini, attrice e regista del Teatro Dell’Orsa ed Annalisa Corrado, ingegnera, attivista e scrittrice a partire dal libro di quest’ultima: ’Le ragazze salveranno il mondo’. Ma le iniziative della Cgil reggiana quest’anno guardano anche a una dimensione rivendicativa e conflittuale. La tragica fine di Giulia Cecchettin, assurta a simbolo di tutte le donne vittime di femminicidio, ha provocato una grande onda emotiva, una faglia nella nostra coscienza sociale che è nostro dovere tenere aperta. "Per questo – spiegano – affiancheremo a iniziative di riflessione e dibattito iniziative di mobilitazione. In diverse aziende della provincia, pubbliche e private, si terranno assemblee sindacali, presidi e non si escludono scioperi e fermate. Il nostro obbiettivo è appunto ’fare rumore’. Troppi sono i problemi ancora insoluti per le donne italiane". Il segretario generale della Camera del Lavoro di Reggio, Cristian Sesena lancia un appello agli uomini: "È un problema soprattutto nostro invertire la china. Una nuova cultura della diversità passa dal quotidiano, dal linguaggio".