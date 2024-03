Convenzione. Caf-Arci. Sconti sul 730

E’ stata rinnovata la sigla a livello regionale della convenzione tra Caaf Cgil e Arci per la compilazione di numerose pratiche fiscali. L’accordo stipulato tra il Caaf della Cgil Emilia-Romagna e Arci, prevede che i soci Arci non iscritti alla Cgil abbiano la possibilità di avvalersi di diversi sconti, come ad esempio il 20% sulla compilazione della dichiarazione 730, Modello redditi e adempimenti Imu, oppure il 5% di sconto sulle pratiche per la gestione di rapporti di lavoro domestico, successioni.

I soci Arci potranno ricevere consulenza e assistenza nella compilazione delle pratiche prendendo appuntamento tramite una telefonata a questi numeri: 0522 457290 (servizi fiscali), 0522 457488 Colf e badanti, 0522 457451 (successioni) oppure consultando il sito Cgil Reggio Emilia Area servizi e tutele (cgilreggioemilia.it).

"Questa convenzione - sottolinea il presidente di Arci Reggio Emilia Daniele Catellani - rappresenta un aiuto concreto che vogliamo offrire ai nostri soci in un momento molto difficile per le famiglie e per tutte le categorie a basso reddito, come i tanti giovani precari e i pensionati".

Alle parole di Catellani fanno eco quelle di Luca Chiesi responsabile Caaf Cgil Reggio Emilia che aggiunge: "Questa convenzione rappresenta un’importante opportunità per tutti i soci Arci che possono usufruire di sconti sui servizi forniti da Caaf Cgil Reggio Emilia anche se non iscritti".

Il Caaf Cgil è presente su tutto il territorio provinciale presso le sedi Cgil da oltre 30 anni, si occupa di servizi fiscali per tutti gli iscritti alla Cgil e per tutti i lavoratori e pensionati con competenza e qualità fornendo servizi e assistenza nel corso di tutto l’anno”.