Convenzione tra Cai e Comune:: "100 km di sentieri da inaugurare"

E’ stata rinnovata il 10 novembre la Convenzione tra il Comune di Reggio e il Cai per la manutenzione ordinaria e la valorizzazione della Rete Escursionistica Comunale. Hanno firmato l’accordo la dirigente del Servizio Politiche di Partecipazione del Comune Nicoletta Levi e il presidente del Cai Stefano Ovi. Il rinnovo della convenzione testimonia la stretta collaborazione nata già da diversi anni con il progetto QUA tra il Comune e il Cai: collaborazione che sta proseguendo con il progetto “Reggio Emilia città dei sentieri”, coordinato dall’Assessorato alla Partecipazione, per la realizzazione di una rete escursionistica che non ha eguali in Italia.

Per “sancire” il rinnovo della convenzione si sono incontrati ai Musei Civici l’assessore alla Casa e alla Partecipazione Lanfranco De Franco, il presidente del Cai Stefano Ovi, e il responsabile della Commissione Sentieri Elio Pelli. Significativo il luogo dell’incontro: dai Musei Civici partono due cammini importanti per Reggio Emilia come il Sentiero dei Ducati e il Sentiero Spallanzani, e da qui passa la Via Matildica del Volto Santo.

"Siamo molto contenti – commenta l’assessore De Franco - di aver sottoscritto questa collaborazione con il Cai Reggio Emilia, che conferma il lavoro estremamente proficuo che ci ha visto impegnati in questi anni sui sentieri della nostra città. Con il Cai condividiamo non solo l’amore per il nostro territorio, per il benessere, per la storia locale e il prendersi cura dell’ambiente e della comunità, ma anche l’idea che le città possano essere luoghi piacevoli di cammino ed escursione tra urbano e natura. Il Cai svolge un ruolo impareggiabile ed è importante per noi averlo al nostro fianco nei progetti partecipativi che portiamo avanti, che si affiancano alle attività che storicamente realizza soprattutto nel nostro Appennino".

"La collaborazione tra Comune e Cai – aggiunge il presidente Ovi – sta dando ottimi risultati, suscitando molto interesse tra i cittadini e anche tra i nostri soci. Siamo orgogliosi che l’impegno dei volontari del Cai nel curare la rete dei sentieri sia utile non solo per il tempo libero dei reggiani ma anche per conoscere meglio il territorio in cui viviamo".

La convenzione prevede l’istallazione della segnaletica sui sentieri e la manutenzione della medesima oltre che la vigilanza sulla percorribilità dei percorsi. Il Cai programmerà inoltre nel proprio calendario passeggiate sui nuovi sentieri aperte alla cittadinanza. Grazie a questa collaborazione entro la fine del 2024 verranno inaugurati tutti e 23 i sentieri Cai portando la rete sentieristica comunale a 260 km di itinerari complessivi. Attualmente sono aperti al pubblico poco meno di 160 km di itinerari: restano più di 100 km da inaugurare e una decina di nuovi percorsi, già definiti e che saranno percorribili e segnati entro il prossimo anno.