Conversazioni in dialetto a cura di Remo Bellesia per bimbi e giovani

Da oggi, e fino al 10 settembre, a Rolo viene organizzato un corso dal titolo "Vòt imparer al rulés?", con conversazioni sul dialetto rolese a cura di Remo Bellesia, vero e proprio esperto in questo campo. Le lezioni sul dialetto locale sono rivolte in particolare a bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni di età, per cercare di sensibilizzare i più giovani alla conoscenza e alla diffusione del vernacolo del territorio con le sue tradizioni, i modi di dire, che hanno anche origini molto antiche. Il corso si svolge ogni martedì e giovedì dalle 10 alle 11 negli spazi del Centro Jolly di Rolo. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla biblioteca comunale di Rolo, telefonando al numero 0522-658015 oppure al 333-2628539. Una bella e interessante iniziativa ospitata al centro culturale Jolly e promossa dal Comune di Rolo. In un mondo in cui, anche in Italia, si usano sempre più frequentemente termini stranieri per identificare oggetti, cose e situazioni, nel piccolo paese della Bassa si punta invece a diffondere anche la parlata locale, con le sue caratteristiche legate alle tradizioni locali, alla storia, ai luoghi.