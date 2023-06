Convitto Corso, medaglia d’oro alla gara nazionale ’Cooking Quiz’

Sono gli studenti della quarta G del Convitto nazionale Corso di Correggio ad aggiudicarsi il primo posto, nel settore "sala-vendita", alla settima edizione del concorso nazionale "Cooking Quiz", progetto didattico che quest’anno ha coinvolto oltre cento istituti alberghieri d’Italia, con la partecipazione di trentamila studenti. Nei giorni scorsi a Roma si sono svolte le finali. E nella "sala-vendita" la medaglia d’oro è andata ai ragazzi di Correggio, seguiti in classifica dall’istituto "Gae Aulenti" di Valdilana e dal "Lagrange " di Milano.

Il Convitto Corso ha ottenuto pure il tredicesimo posto nel settore dell’enogastronomia, dove ha vinto l’istituto "Giovanni Falcone" di Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano. Durante gli appuntamenti con le scuole sono stati affrontati temi come la sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare, corrette modalità di raccolta differenziata.

Ottimi i risultati ottenuti nel focus sulle buone norme di raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati quotidianamente in cucina. La finale si è aperta con i saluti istituzionali del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti, che ha evidenziato l’importanza del Cooking Quiz per diffondere la conoscenza dei prodotti Made in Italy.