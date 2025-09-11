"Convitto Corso, mensa e scuola nel caos: tagliato uno dei tre cuochi"

L’inizio dell’anno scolastico incombe, ma per i 285 studenti del Convitto ’Rinaldo Corso’ di Correggio (indirizzo alberghiero) è già caos per il servizio mensa. Come denuncia la Cisl, infatti, manca uno dei cuochi indispensabili previsti in pianta organica. Inoltre, risultano non pervenuti tre collaboratori scolastici e pure il tecnico indispensabile per far decollare il nuovo corso di panificazione. In una lettera indirizzata agli Uffici scolastici provinciale e regionale, il sindacato parla di una "gravissima situazione" che "supera i confini dell’assurdo, dal momento che il Convitto, con oltre 200 tra docenti, educatori e Ata è la seconda scuola della provincia, l’unica istituzione di questo tipo sul territorio ed è pure in procinto di ampliarsi".

Rincara la dose Ciro Fiore, segretario Cisl Scuola, che parla dal palco della plenaria della categoria con oltre 120 Rsu riunite a Rubiera. "Il paradosso è disarmante: da un lato cresce la fiducia delle famiglie, con iscrizioni in aumento e nuove sezioni in una scuola che ha saputo scacciare la crisi, rilanciandosi fino a diventare un punto di riferimento in tutta la provincia reggiana".

Dall’altro "lo Stato riduce le figure indispensabili a tenere in piedi i servizi. Così due soli cuochi si troveranno a garantire centinaia di pasti quotidiani, con un carico di lavoro insostenibile". La Cisl Scuola ha chiesto l’apertura immediata di un tavolo di confronto con l’Ufficio scolastico provinciale. "Siamo disponibili al dialogo – conclude Fiore – ma se non arriveranno risposte adeguate metteremo in campo tutte le iniziative necessarie, fino alla mobilitazione. Non si governa la scuola con i tagli, ma con il rispetto per studenti, famiglie e lavoratori. Se il pasto diventa un lusso e la mensa un problema, allora la politica continua a tagliare dove dovrebbe investire".