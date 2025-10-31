Convitto Corso, risolta l’emergenza mensa. Arriva il terzo cuoco

Esulta la Cisl Scuola Emilia Centrale per l’entrata in servizio del terzo cuoco al Convitto Rinaldo Corso di Correggio, all’istituto dove i sindacati avevano protestato per una emergenza legata a una situazione di sotto organico nel servizio. "Una vittoria del buon senso, possibile grazie al confronto tra il nostro sindacato, la dirigenza e gli uffici scolastici", commenta Ciro Fiore, segretario generale aggiunto del sindacato, che ha dato battaglia per la sicurezza del servizio, a favore dei lavoratori, degli studenti e delle loro famiglie. Il rischio era quello di non avere un adeguato servizio pasti, nonostante i doppi turni in cucina del personale "che ha dato tutto per garantire la mensa a oltre 200 studenti". L’arrivo del terzo cuoco dovrebbe risolvere la problematica sollevata dai sindacati. A inizio settembre sembrava una battaglia persa: l’anno scolastico aveva portato con sé più preoccupazioni che ricette, con le cucine del Convitto diventate il simbolo di una situazione che la Cisl aveva definito come assurda. Una normale ripartenza scolastica si era diventata una corsa a ostacoli, che aveva ha messo in crisi il sistema della mensa. "La perseveranza ha vinto sul silenzio, il pressing costante per il ripristino dell’organico e un tavolo di confronto hanno funzionato. Le battaglie più importanti si vincono così, con la costanza, non con le urla", conclude Fiore.