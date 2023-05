Coop Azzurra, bocciato il bilancio Ira dei soci per i campi da tennis

E’ stato bocciato il bilancio della cooperativa Azzurra presentato nei giorni scorsi ai soci per l’approvazione. Azzurra si occupa del tempo libero a Scandiano gestendo le piscine e i campi da tennis. Sono state sollevate critiche per la gestione degli impianti sportivi. Lamentele sono emerse soprattutto da parte dei tennisti che segnalano una "scarsa manutenzione, la mancanza di investimenti in nuove opere e gli elevati costi per praticare tennis e principalmente per l’affitto dei campi". Ha fatto inoltre discutere il recente allagamento dei campi interni, avvenuto la scorsa settimana durante le precipitazioni piovose.

La bocciatura del bilancio è "un evento piuttosto inconsueto per una cooperativa delle dimensioni e dell’esperienza di Azzurra che da più di 20 anni gestisce gli impianti sportivi della piscina e del tennis – dicono alcuni appassionati di tennis –. I soci praticanti il tennis avevano fatto presente da tempo al gestore la scarsa manutenzione, copertura campi e gli eccessivi costi per la pratica del tennis. La goccia che ha fatto scatenare la protesta e la bocciatura dell’operato degli amministratori è stato l’evento dell’allagamento dei campi nonostante i ripetuti inviti a provvedere alle manutenzione ordinarie".

Gli sportivi sottolineano che dopo la "clamorosa bocciatura ci potrebbero essere le dimissioni del gruppo dirigente o almeno è quanto si aspettano molti di quanti hanno votato contro. Il Comune invitato da alcuni soci a farsi valere con il gestore, che non pare voler fare investimenti, finora non è voluto entrare nella vicenda o in minima parte".

Ieri abbiamo interpellato la cooperativa Azzurra per una risposta alle polemiche degli sportivi, ma non è stato possibile contattare direttamente i responsabili.

Matteo Barca