Coop Eden festeggia i 25 anni di attività

Coop Eden, 25 anni tra salute, sport e solidarietà. La cooperativa festeggia un traguardo di anni di attività all’insegna di salute, benessere e impegno sociale. Nata a Reggio nel 1999, Eden è oggi una realtà di riferimento nella cooperazione sportiva per Confcooperative Terre d’Emilia, con oltre 60.000 utenti serviti e uno staff di 50 specialisti. Dal recupero funzionale in palestra e piscina fino alla promozione della cultura del benessere, Eden ha sempre integrato l’attività sportiva con progetti rivolti alla comunità. Tra le iniziative più significative, il “Giardino dell’Eden”, parco attrezzato di 20.000 mq inaugurato nel 2010, oggi dotato di percorsi vita, piscine, campi sportivi e campi da padel. La cooperativa è parte della rete regionale delle palestre che promuovono la salute ed è stata premiata come eccellenza emiliana nel 2024 grazie al progetto “A tutta salute”.

Sabato scorso, al Parco Innovazione, Eden ha celebrato l’anniversario con un evento solidale a favore di associazioni del territorio. L’obiettivo è ambizioso: raccogliere 25.000 euro da destinare a cinque realtà locali. "Un euro per ogni anno di vita della nostra cooperativa – dichiara il presidente Davide Bagnacani – Fin dalla nostra costituzione, abbiamo puntato a promuovere non solo attività sportive, ma, più ampiamente, la cultura della salute e del benessere individuale e collettivo, con attenzione alle esigenze delle comunità locali".