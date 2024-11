Coop Girasole, svelata la nuova sede. Preparerà 60mila pasti all’anno

Si amplia l’attività della cooperativa sociale Il Girasole, una delle storiche realtà reggiane di Confcooperative Terre d’Emilia impegnate nell’inclusione al lavoro di persone segnate da fragilità. Ieri in via Spani è stata inaugurata la nuova sede operativa della cooperativa, un laboratorio in cui saranno annualmente preparati 60mila pasti, andando così a rafforzare la principale attività de Il Girasole, ovvero quella ristorazione collettiva cui si affianca anche l’attività di produzione di ‘miele solidale’.

"La nuova sede – ha spiegato il presidente della cooperativa sociale, Mirko Baccarani – è frutto di un investimento che ammonta a 300mila euro e che, oltre alla ristrutturazione di un immobile in proprietà, ha comportato la digitalizzazione del processo produttivo". Il Girasole conta 12 dipendenti, tra i quali 4 ragazzi diversamente abili, cui se ne aggiungono 2 in tirocinio formativo. "La nuova sede – sottolinea Baccarani – ci consentirà di ampliare gradualmente questo impegno a sostegno di giovani che scontano situazioni di fragilità nell’accesso al mondo del lavoro, come del resto è recentemente già accaduto con il nostro progetto ‘miele solidale’, grazie alla collocazione di nuove arnie e allo sviluppo del laboratorio di smielatura".

"Il progetto relativo al nuovo centro di preparazione dei pasti – ha aggiunto il presidente della cooperativa Il Girasole, nata nel 1977 per iniziativa di alcune famiglie con ragazzi disabili – è nato sulla base dell’ampliamento del numero delle aziende che ricorrono al nostro servizio di fornitura, ed è stato reso possibile anche grazie ai sostegni che abbiamo ricevuto da Fondosviluppo-Confcooperative con la call ‘Rigenerazione cooperativa’ (finalizzata proprio al potenziamento delle attività delle coop sociali per l’inclusione lavorativa), dalla Camera di Commercio dell’Emilia con il bando sulla digitalizzazione, dall’Agenzia regionale per il Lavoro, dalla Fondazione Cattolica, da Emil Banca e dall’8X1000 della Chiesa Evangelica Valdese".