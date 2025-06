Coop La Collina: i primi 50 anni raccontati nel film di Scillitani

Compie cinquant’anni "La Collina", la storica cooperativa agricola reggiana, nata nel 1975 da un gruppo di giovani che credevano nella possibilità di unire vita, lavoro e accoglienza del disagio sociale.

La famiglia allargata della Collina in questi cinquant’anni ne ha fatta di strada, accogliendo oltre 270 persone senza distinzione di sesso, genere e provenienza e generando 11 figli e 14 nipoti (l’ultimo dei figli è stato adottato all’età di 55 anni).

E stasera alle 21 al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, viene proposto il film "Figli di tutti, figli di nessuno", per la regia di Alessandro Scillitani, in prima assoluta, ripercorrendo i cinquant’anni della cooperativa e della sua famiglia allargata.

Il film raccoglie testimonianze spontanee della famiglia della Collina e, attraverso il dialogo tra i "fondatori" e i "figli", restituisce un racconto corale fatto di aneddoti, ricordi e riflessioni che attraversano più generazioni. Un mosaico di voci che dà forma all’identità collettiva di una realtà unica, radicata nel territorio ma con uno sguardo aperto al mondo.