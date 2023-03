Coop stizzite da Sesena E lui ribatte sui social

Botta e risposta al veleno tra Cgil e Confcooperative-Legacoop, che ieri hanno deciso di rispondere per le rime al segretario generale della Camera del Lavoro, Cristian Sesena (" Non ci stiamo a insegnanti o pedagogisti forniti da una cooperativa").

"Le affermazioni del segretario generale della Cgil sono gratuite e fonte di pregiudiziale discredito nei confronti delle cooperative – scrivono – Le funzioni di sostegno avvengono tuttora e avverrebbero nei contesti scolastici, ovviamente per ragionare sulle risorse complessive da parte di personale non meno qualificato dei dipendenti pubblici; per quale ragione, dunque, il segretario della Cgil pone una pregiudiziale di questa natura? Vi sono diverse cooperative che da decenni lavorano a fianco e insieme al pubblico nell’ambito dei servizi educativi. A Sesena ricordiamo che quando si parla di lavoratori e di competenze i diritti e i doveri, sono assolutamente gli stessi e che le cooperative che operano nei servizi educativi e socio-assistenziali sono una risorsa primaria nell’integrazione col pubblico".

Immediata la risposta del segretario Cgil, che scrive su Facebook rispondendo alle coop: "Nessuno ha mai affermato che il personale delle coop sociali sia meno qualificato di quello pubblico, è semplicemente pagato meno e lavorano 38 ore alla settimana anziché 36 come nel pubblico. Devono poi rispondere ad un datore di lavoro diverso e questo basta a rendere problematica l’integrazione rispetto alla struttura. Per non dire poi dei casi in cui lavoratrici e lavoratori delle coop debbono spostarsi su più strutture per completare il loro orario settimanale, o rimangono a casa se il bambino si ammala".