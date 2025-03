Cooperazione e servizi potenziati: "Tra i progetti, il Punto Nascite"

Si torna a parlare di una "cooperazione" tra Bassa Reggiana e Mantovana per sviluppare i servizi. I rappresentanti dei Comuni di Boretto, Brescello, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, oltre che dei lombardi Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gonzaga, Marcaria, Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Benedetto Po, Suzzara e Viadana, si sono ritrovati in municipio a Guastalla per confrontarsi su varie problematiche. Tra i temi affrontati nell’incontro anche quello del potenziamento dei servizi per l’ospedale di Guastalla, che potrebbe assumere competenze molto più ampie rispetto a quanto è stato finora, coinvolgendo anche utenze dell’area mantovana. E rispunta il progetto di riapertura del Punto Nascite all’ospedale guastallese, nonostante le differenti intenzioni arrivate di recente dalla Regione. Il rischio è che si ripeta una situazione già vista in passato, con proclamazione di intenti solo sulla carta. "Ma il cammino è già iniziato", dicono i sindaci coinvolti. Confermando il documento di accordo tra i Comuni reggiani e mantovani sia già stato presentato all’assessore regionale Massimo Fabi, proprio per discutere dell’ospedale guastallese e del suo possibile percorso di potenziamento. Che vuole dire anche rafforzare i percorsi pre e post nascita, oltre che i servizi pediatrici, che al momento all’ospedale della Bassa non ci sono. Tra gli obiettivi anche il completamento di infrastrutture viabilistiche-ferroviarie e integrazioni delle reti turistiche e culturali. a.le.