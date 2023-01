Cooperazione in lutto, è morto a 65 anni il direttore della Salchim

Cooperazione in lutto per la scomparsa a soli 65 anni di Massimo Vergnani (foto), tra i soci fondatori della storica cooperativa Salchim e attuale direttore e vicepresidente. È stato vinto da un male contro il quale lottava da tempo. I funerali si sono svolti lunedì in forma privata. Lascia la moglie Simona Tagliavini (con la quale condivideva la passione per i viaggi e il camper) e i figli Luca e Stefano, che hanno condiviso con il padre anche l’impegno di servizio al mondo agricolo e lavorano loro stessi alla Salchim.

"Un grande professionista, un cooperatore appassionato, molto stimato da tantissime aziende agroalimentari che in lui hanno sempre trovato un importante punto di riferimento", così lo ricordano Matteo Caramaschi, presidente di Confcooperative, e Gian Battista Castagnetti, presidente della cooperativa Salchim ed ex vicepresidente Confcooperative.

Laureato in Scienze della produzione animale, di carattere estroverso, Vergnani è stato uno dei grandi protagonisti della cooperazione agricola di servizio reggiana. Nel 1983 fu tra i soci fondatori della Salchim di Cavriago, sede a Corte Tegge in via Dell’Industria 43, nata come servizio di assistenza ai caseifici produttori di Formaggio Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Oggi l’azienda è un laboratorio specializzato in analisi del latte, alimenti e acque e nella consulenza tecnologica alle imprese agroalimentari. Con sedi anche a Guastalla e a Castelnovo Monti, serve oltre 90 caseifici nelle provincie di Reggio, Parma, Modena e Mantova, oltre a tantissime imprese del settore.

"Massimo – dice Castagnetti - ha conquistato la fiducia di decine di caseifici sociali grazie a una passione per lo sviluppo del mondo agricolo e per la cooperazione che andava ben oltre le sue grandi competenze e ne ha fatto un trascinatore dello sviluppo della nostra coop".

f.c.