Coopselios supera la china del Covid e stacca un utile da capogiro

Superato il gap della pandemia. L’organizzazione Coopselios ha stilato il bilancio consuntivo relativo al 2022 e i segnali sono più che positivi. Il gigante della case di riposo ha infatti chiuso il bilancio dell’anno passato con un patrimonio netto pari a 43.394.842 milioni di euro e un utile di esercizio di 463.734 euro. Si tratta di numeri estremamente significativi che testimoniano una ripresa importante, in modo particolare se si considera il fatturato che è aumentato del 9%.

"Nonostante i molteplici fattori negativi che, dopo i difficili anni della pandemia, hanno impattato fortemente sul bilancio della cooperativa - l’aumento delle materie prime e dei costi energetici che ha determinato maggiori uscite per oltre 3 milioni di euro, pari al 113% in più rispetto al 2021, la difficoltà nel reperire figure professionali specializzate nel settore socio-sanitario, l’aumento dei costi per le prestazioni professionali in ambito sanitario (+2,4 milioni di euro), l’incremento del costo del personale dipendente (+ 2,5 milioni di euro) - siamo riusciti ad ottenere risultati positivi grazie a una gestione prudente ed efficace, così come a una serie di azioni che hanno garantito l’equilibrio economico finanziario del Gruppo", riferisce il presidente di Coopselios Giovanni Umberto Calabrese ai vari soci convocati a Reggio Emilia per l’assemblea di bilancio.

Lo stesso Calabrese annuncia anche un piano strategico in grado di assicurare, negli anni a venire, un recupero progressivo dei livelli di attività ed efficenza operativi precedenti alla crisi pandemica, e conclude: "Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli del fatto che la nostra cooperativa ha fondamenta solide e una base sociale pronta ad affrontare le nuove sfide che il settore in cui operiamo è chiamato a sostenere".

Lorenzo Zamana