Coopservice, da Cooperativa a Società per Azioni, Ex Soci in Dubbio

Come anticipato dal Carlino e poi confermato da una nota aziendale, da oggi il comparto vigilanza di Coopservice cambierà status, passando da cooperativa a Società per Azioni. A questo proposito l’azienda, in data 27 giugno, dopo avere in precedenza convocato le assemblee dei soci, ha anche informato i lavoratori con una lettera dove si puntualizza che non cambierà nulla per i dipendenti e per quei soci che non vorranno più essere tali ma tornare ad essere "semplici" lavoratori. Restano quindi, al momento, senza risposte le istanze di coloro i quali vorrebbero mantenere lo status di socio ma si ritrovano, con la cessione di ramo d’azienda, a diventare soci sovventori. Perdendo garanzie di welfare e con altri dubbi che il management non ha dissipato. Portando così una parte di loro (più di 200 su 1.400), a costituirsi in un comitato. I cui interessi sono seguiti dall’avvocato Erica Romani: "Delusa dalla mancanza di risposte di Coopservice e anche di Legacoop, a cui avevo chiesto un incontro. Il socio sovventore non ha alcun potere e poi ci sono le differenze di tutele mutualistiche: rimborso ticket, assicurazioni sulla vita, borse di studio per i figli, assistenza indiretta alla famiglie dei soci in difficoltà in caso di decesso del socio. Come soci sovventori, nulla di tutto questo. E c’è anche un dato finanziario: Coopservice dovrà restituire tutte le quote sociali agli ex soci che scelgono di restare solo dipendenti. Si parla di milioni di euro quindi il loro silenzio è strano".

Gabriele Gallo