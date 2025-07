Coopservice, Olivi riconfermato presidente

Il gruppo Coopservice continua a crescere. Il 2024 si è chiuso con un valore della produzione di 1.042 milioni di euro (+ 3,8% rispetto al 2023), mentre gli occupati hanno raggiunto quota 22.257 (+11%). Presente in Italia e all’estero, è uno dei principali player nel mercato dei facility management. Oltre alla capogruppo, le principali realtà collegate sono Servizi Italia e Istituto di Vigilanza Coopservice. Nonostante il contesto economico instabile, il risultato netto di gruppo è stato positivo per 2,4 milioni di euro, con patrimonio netto di 164,6 milioni di euro.

Nella capogruppo Coopservice il valore della produzione si attesta a 541,2 milioni di euro: la riduzione rispetto al 2023 attribuibile al conferimento del ramo Security alla controllata Istituto di Vigilanza Coopservice. L’utile netto è di 9,8 milioni di euro, il patrimonio di 143,7 milioni. Il bilancio, approvato dall’assemblea generale dei delegati dei soci, è stato votato in otto assemblee territoriali, alle quali hanno partecipato 2.068 soci tra presenti e per delega, con una percentuale del 98,6% di voti a favore.

"Ancora una volta i numeri di bilancio – spiega il riconfermato presidente Roberto Olivi – evidenziano la qualità del lavoro svolto e la bontà delle scelte strategiche". Forte anche l’impegno ambientale. Come dimostrano il parco fotovoltaico nella sede centrale di Reggio, la collaborazione con Sea the Change e Fondazione Cetacea per il recupero della plastica nel mare Adriatico, l’acquisto dei crediti di sostenibilità della Riserva di Biosfera del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano che si inserisce nel piano di decarbonizzazione dell’azienda. Conferme nel cda per Lucia Chiatti, Stefania Maso e Mara Balocchi, con Vania Clerici come nuovo ingresso.