Coopservice si riorganizza. Nasce un comitato esecutivo

Un passo importante per il futuro di Coopservice, tra i maggiori gruppi italiani nel settore del facility management, arriva con una significativa riorganizzazione della governance approvata dal consiglio d’amministrazione. La novità principale è l’istituzione di un Comitato Esecutivo che vede al vertice il presidente Roberto Olivi, affiancato dal vicepresidente Andrea Grassi e dal Cfo Andrea Cattini.

Questa nuova struttura, frutto di una riflessione strategica, assume un ruolo chiave nel garantire continuità e collegialità nei processi decisionali, soprattutto dopo l’uscita del direttore generale Michele Magagna. Il Comitato avrà il compito di indirizzare, vigilare e coordinare le attività della cooperativa, assicurando l’attuazione degli obiettivi strategici e industriali.

Parallelamente, Coopservice ha introdotto nuove funzioni di gruppo che coinvolgono tutte le società controllate, con l’obiettivo di sviluppare processi comuni e valorizzare competenze trasversali. Nascono così i settori Hr & Organization, per la gestione unitaria delle politiche del personale, e Qhse, dedicato a qualità, salute, sicurezza e ambiente. Inoltre, è stata istituita la funzione Esg Management, per integrare fattori ambientali, sociali e di governance nelle strategie aziendali.

"Con questa nuova organizzazione – ha spiegato il presidente Olivi – ci dotiamo di strumenti più forti e condivisi per governare la complessità e guidare il cambiamento, restando fedeli ai valori della cooperazione".

Coopservice, con sedi a Reggio e oltre 22.200 dipendenti, ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre un miliardo di euro, consolidando la sua posizione di leadership nel mercato italiano. Questa riorganizzazione rappresenta dunque un ulteriore passo per affrontare con successo le sfide future, puntando su innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale.