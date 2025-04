Copelli presenta il suo libro

Stasera alle 20,30 nella biblioteca comunale di via Dante Alighieri a Castelnovo Sotto, è in programma la presentazione del libro "Il coraggio di Elsa", di Elisabetta Copelli, con musica e letture ad accompagnare l’evento. Elsa è una donna forte, sensibile e di quella intelligenza contadina fatta di sapere antico, costruito dall’esperienza. Un giorno tre soldati inglesi scappano dal luogo in cui sono stati fatti prigionieri e si rifugiano nel fienile della casa di Elsa.

La forza e l’unione della famiglia darà una svolta alla vita di questi tre ragazzi che rappresentano tutti i giovani vittime della guerra e che sono tenuti in vita dalla grande speranza di fare un giorno ritorno a casa. Il libro vuole essere un omaggio alla nonna dell’autrice, alla famiglia d’origine e a tutti coloro che hanno deciso di dire no all’indifferenza.