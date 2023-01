"Sparite le coperte dei clochard in stazione a Reggio Emilia"

Reggio Emilia, 6 gennaio 2023 – «Per noi è stato uno schiaffo". Doloroso. Molto doloroso. A parlare è Maria Diletto, dell’associazione no profit La Nuova Luce che dal 2019 aiuta chi si trova in situazioni di estrema povertà o che, vivendo in strada, è bisognosa di tutto l’aiuto possibile. La Nuova Luce è particolarmente attiva nella zona della stazione storica che, ormai da tempo, durante il periodo invernale diventa luogo di riparo e dimora di senza tetto e persone senza una fissa dimora. Ebbene, nella notte tra mercoledì e giovedì, dalla stazione di Piazzale Marconi, qualcuno ha pensato bene di prendere e buttare via tutte le coperte che l’associazione aveva fornito ai clochard che si riparano tra i binari, sottopassaggio e panchine della struttura.

La presidente della onlus, Maria Diletto al centro tra due volontari; sopra, un senza fissa dimora riceve un regalo di Natale dall’associazione

"Stiamo vivendo una situazione difficile in zona stazione e questo è stato uno schiaffo – spiega la Diletto – Credo di parlare anche per le altre associazioni ma abbiamo sempre nuove persone e richieste che non sempre riusciamo a soddisfare. Quando poi quello che riusciamo a donare, grazie alla solidarietà dei reggiani, viene preso e buttato via alle persone che aiutiamo c’è pure la beffa".

Sono amare le considerazioni di Diletto: "Dal 2019, abbiamo cucinato e consegnato oltre 8.000 pasti alle persone senza fissa dimora in zona stazione – prosegue – il nostro obiettivo è di offrire un sollievo e un aiuto dignitoso, improntato sulla relazione di fiducia che andiamo a creare nel tempo, a persone in situazione di grave povertà. Negli ultimi mesi abbiamo chiesto alla città di donarci coperte e cappotti per aiutare a passare un inverno senza congelamenti o malanni chi vive in strada, o almeno limitare i danni alla salute".

Una richiesta d’aiuto cui i reggiani, che come è noto hanno un cuore grande, hanno risposto in massa, donando tutto ciò che potevano: "Se però come risposta vediamo che tutte le donazioni ricevute, che vengono utilizzate dalle persone, vengono in un solo giorno prese e buttate via non possiamo dirci contenti. Nel turno in stazione di mercoledì abbiamo aiutato con quello che potevamo persone in lacrime che avevano perso tutti i loro indumenti e generi di conforto. Com’è possibile questo? Chi è che ha dato l’ordine di compiere questo gesto di crudeltà?". Al momento non si sa chi abbia ordinato di portare via tutto. Ma è ovvio che una cosa del genere non può passare ‘in cavalleria’ senza un’assunzione di responsabilità.

È ciò che chiede anche il consigliere comunale di Coalizione Civica, Dario De Lucia, da sempre vicino alle associazioni onlus e attivo a sostegno dei poveri della zona stazione: "Occorre capire chi ha chiesto questa operazione che danneggia le persone senza fissa dimora e che arrivino le scuse ufficiali – sottolinea – In assenza di queste, la prossima settimana presenterò interrogazione in Consiglio Comunale. Se togli il giaciglio e i pochi averi all e persone senza fissa dimora non è che queste persone spariscono, non è così che togli la povertà della strada. Nessuno dovrebbe vivere nelle condizioni che ho visto, che vedo ormai da anni, nei giri in stazione con le associazioni, e che qui ringrazio per il loro lavoro volontario e di cuore".