Copia della Costituzione consegnata ai neo maggiorenni

Lo scorso fine settimana il sindaco Roberto Ferrari e la giunta hanno accolto in sala consigliare, in municipio, i ragazzi residenti a Fabbrico nati nel 2005. La consegna della copia della Costituzione italiana e il brindisi in compagnia hanno sancito un passaggio importante per i neo cittadini maggiorenni. Intanto, in paese proseguono gli eventi natalizi organizzati dal Comune, dai commercianti e dalle associazioni locali. Sabato 16 dicembre alle 16.30 i bambini sono invitati ad addobbare con le loro decorazioni gli alberelli lasciati a disposizione vicino all’albero situato in via Roma. Alle 17, invece, appuntamento in piazza Vittorio Veneto, per uno spettacolo a sorpresa, il truccabimbi ma anche cioccolata calda, vin brulè, pandoro, panettone e stelle di Natale. Domenica si creano i biglietti di auguri, stelle di Natale, pupazzi da curare, con la Banda dei 101.