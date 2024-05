Coppa Italia con sorpresa. Il derby in piena estate

Una partenza col botto. Pirotecnica. Se non ci saranno colpi di scena o cambi di regolamento che al momento non sono previsti, il derby dell’Enza aprirà ufficialmente la prossima stagione agonistica della Reggiana.

Manca ancora l’ufficialità che però potrebbe arrivare già nei prossimi giorni e, se così sarà, i granata e i ducali si affronteranno nel primo turno di Coppa Italia.

Negli ultimi anni il format della Coppa prevede che gli accoppiamenti vengano stabiliti seguendo un ranking stilato sulla base dei risultati della stagione precedente. Le prime diciassette squadre vengono inserite seguendo l’ordine di classifica di Serie A. Poi ci sarà il Parma, che avendo vinto la Serie B sarà la numero 18, seguito dalle altre due neopromosse. Le posizioni dalla 21 alle 23 vengono assegnate alle tre retrocesse dalla massima serie (quindi la Salernitana e altre due che si sapranno a breve) poi le squadre di Serie B, in ordine di classifica della stagione precedente.

Gli incastri prevedono quindi che la squadra numero 18, ovvero il Parma, vada ad affrontare la numero 31 ovvero l’undicesima del campionato appena concluso di Serie B. In poche parole la Reggiana che, dopo il pareggio ottenuto nel derby all’ultima giornata, si è aggiudicata proprio quella posizione.

Seguendo il regolamento attuale, la gara dovrebbe esser disputata in trasferta e quindi allo stadio Tardini e, come da prassi, ad inizio agosto: come primo appuntamento ufficiale della nuova stagione agonistica. E che appuntamento.

A supporto di quanto detto, basta osservare quello che è accaduto nelle ultime due estati. Nel 2023 il Frosinone, arrivato primo in Serie B, ha affrontato il Pisa che si era classificato undicesimo. Due anni fa invece il Lecce, che vinse il campionato cadetto, affrontò il Cittadella, undicesimo nella Serie B.

Con ogni probabilità la stagione inizierà quindi con il derby dei derby. Quello più sentito, quello che trascina allo stadio migliaia di persone per sostenere i propri colori.

E che in questo caso farà anticipare (o posticipare…) le vacanze al mare di tantissimi appassionati. Lo scorso 10 maggio al termine dell’80esimo derby dell’Enza in molti pensavano comprensibilmente che sarebbe passato parecchio tempo prima di riviverne uno.

E invece il destino rimetterà di fronte queste due piazze storiche molto prima del previsto.

È proprio vero che la sfida tra Reggiana e Parma non finisce mai.