Coppa La matricola Novellara fa lo scherzetto

Tanti gol e tre gare finite ai rigori nell’esordio di Coppa in Prima, 2ª e 3ª categoria. Una doppietta con deviazione di stinco e incornata di testa dal limite dell’area su altrettanti corner del baby Christian Moretti (2006, rientrato dalla Correggese) firma il blitz della matricola Novellara sulla Rubierese. Biancorossi avanti al 60’ grazie al tocco di Vena, ben servito da una percussione sul fondo dell’ex scandianese Matteo Ferrari.

Un gol-lampo di Tagliavini su imbucata di Stirparo consegna il pass alla Campeginese che nel derby con la Povigliese ringrazia per due volte il palo interno. Ottimo ritorno di mister Cangiulli che col suo Abc sbanca Sorbolo già nel 1° tempo: tiro di Grassi non trattenuto e tap-in vincente di Artoni, quindi altra ribattuta di Lumetti imbeccato da un perfetto cross di Cilloni. Nel finale il neo-entrato guardiano Cottafavi si conferma para-rigori neutralizzando un penalty.

Buona prestazione per il Guastalla del Cani-bis in panchina che esce alla distanza piegando all’inglese la Madonnina coi suoi bomber: apre Ferati di testa su corner, quindi shoot da centroarea di Allai su cross di Mezzana. Si spegne nella ripresa la FalkGalileo infilzata dal double di Salatiello che ribalta il penalty del bomber Attolini arrivato al 34’.

In 2ª categoria subito spumeggiante il Reggiolo del neo-mister Padula che spazza via (5-2) il San Faustino con 5 uomini-gol: shoot al volo di Cozzolino, quindi Romairone, il super bomber Addae, Fiaccadori e Mazzali. I punteros confermati dall’anno scorso mettono le ali allo Sporting Cavriago che regola all’inglese il S.Ilario: sblocca Sonko in tap-in, quindi contropiede di Redeghieri. Un caparbio Toni firma il primo gol stagionale della matricola Vetto che s’impone su una Cerredolese pericolosa ben tre volte. Una rete in mischia di Taullau salva il Real Casina a tempo scaduto contro la matricola Rivalta, passata con la conclusione di Bonaccio, poi ai rigori la spuntano gli appenninici.

Sagra del gol fra Borzanese e Rubiera coi biancazzurri che continuano l’avventura nonostante il rosso rifilato a Ceesay finito pure nel tabellino dei marcatori assieme con Pozzi, Sana e l’ex di turno Farris; per gli ospiti in buca Franceschini, Tedeschini e Zanni. Nel Memorial Presidenti sonante poker del Collagna nel derby col Ramiseto trascinato dal tris nella ripresa di Bertucci, mentre Ricò aveva rotto gli indugi nel 1° tempo. Esordio vincente per le deb Quadrifoglio, Pol.Guastalla e Montecchio U21, mentre cadono il rientrante Levizzano e il Real Casina U21.

I risultati

Coppa Emilia I categoria. Girone B: Real Sala Baganza-Quattro Castella 4-0; Sorbolo Biancazzurra-Atletico Bibbiano Canossa 0-2. Girone C: Boca Barco-Campogalliano 8-7 dcr (2-2); Celtic Cavriago-Daino Santa Croce 0-2; FalkGalileo-Modenese 1-2; Guastalla-Madonnina 2-0; Povigliese-Campeginese 0-1; Rubierese-Novellara 1-2; San Damaso-Virtus Libertas 3-2; San Prospero Correggio-United Albinea 0-3. Coppa Emilia II categoria: Borzanese-Rubiera 4-3; Cerredolese-Vetto 0-1; Fc 70-Virtus Bagnolo 0-3; Gattatico-Saxum United 3-0; Montecavolo-Virtus Calerno 5-4 dcr (1-1); Rapid Viadana-Levante 1-2; Reggiolo-San Faustino 5-2; Roteglia-Casalgrandese 0-3; Rivalta-Real Casina 6-7 dcr (1-1); Sporting Cavriago-S.Ilario 2-0. Memorial Presidenti: Collagna-Ramiseto 4-0; Felina-Levizzano 3-1; Fosdondo-Quadrifoglio 1-2; Gualtierese-Pol.Guastalla 3-4; Invicta Gavasseto-Coviolo 1-2; Montecchio U21-Biasola 1-0; Real Casina U21-Gatta 0-3.