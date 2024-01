Coppia devastò una casa, incastrata dal Dna. Nella furia uno dei due si ferì e perse sangue

Scoperti dai carabinieri di Toano gli autori del raid vandalico avvenuto oltre un anno fa ai danni dell’abitazione in cui dimorava l’ex compagno della persona oggi accusata, un immobile che nel frattempo era stato venduto ad una signora di Como.

Il grave fatto vandalico, dettato con tutta probabilità da un’insulsa voglia di vendetta nei confronti dell’ex, è stato commesso da una coppia modenese, scoperta dalle indagini dei carabinieri della stazione di Toano in collaborazione con i Ris di Parma grazie al Dna.

Si presentò una scena incredibile: porte rotte, vetri frantumati con frammenti ovunque, lampadari rotti o divelti, i lampioni antistanti abbattuti, disordine e distruzione in ogni camera; persino tracce di sangue all’interno di una camera. Sono state proprio quelle macchie a incastrare i responsabili del gesto.

Gli autori del raid che ha devastato l’abitazione estiva acquistata dalla signora 50enne di Como, con danni valutati in oltre 20.000 euro, evidentemente non erano a conoscenza del cambio di proprietà.

I carabinieri della stazione di Toano, grazie anche alle indagini scientifiche di laboratorio eseguite dai Ris di Parma, sono riusciti a identificare i presunti responsabili dei vandalismi in un uomo e una donna residenti nel modenese.

Oltre alle concordanti testimonianze e indizi raccolti nel corso delle indagini dai carabinieri di Toano, a incastrare la coppia anche il profilo genotipico, sinora attributo ad un ignoto, ricavato dal sangue repertato nell’abitazione devastata, perso da uno dei due vandali che si era ferito durante le devastazioni e che in seguito è stato sottosposto dagli inquirenti a prelievo salivare per la comparazione del Dna.

Per questi motivi con l’accusa di concorso in danneggiamento aggravato Carabinieri di Toano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 37enne e la sua compagna 55enne, entrambi residenti in provincia di Modena.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi.

Come si diceva, i motivi che avrebbero spinto la coppia a devastare la casa sarebbero da ricercare nel rapporto sentimentale che la donna aveva avuto in precedenza con l’ex inquilino dell’immobile; un rapporto finito male e che ha avuto come strascico questa sorta di vendetta surreale e due volte sbagliata.

Settimo Baisi