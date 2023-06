Coppia di balordi compie furti e tira sassi alle auto

Una coppia di balordi si aggira da giorni nelle strade e nelle piazze di Cavriago, molestando i passanti e compiendo piccoli reati, avvicinandosi in modo sospetto alle abitazioni e ai cortili. Si tratta di due individui italiani che agiscono probabilmente sotto effetto di stupefacenti o di alcol. Sabato scorso sono stati fermati all’uscita del supermercato Conad dopo che avevano fatto razzia di prodotti alimentari come punte di formaggio, nascondendoseli malamente sotto gli abiti. Manovra furtiva che non è passata inosservata, tant’è che passata la barriera delle casse sono stati intercettati dal personale di sorveglianza.

La donna in più occasioni ha anche lanciato dei sassi contro le auto parcheggiate vicino al supermercato e alla farmacia. In due casi hanno poi cercato di rubare il telefonino a persone a cui si erano avvicinati con il pretesto di una chiamata. Giovedì, all’incrocio tra via Quercioli e via Guardanavona, hanno preso di mira un minorenne che ha capito al volo, non ha prestato lo smartphone e si è allontanato rapidamente.

Francesca Chilloni