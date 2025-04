Coraggio, talento, energia, cuore, passione: il Comune omaggia le castellesi da emulare

Coraggio, talento, energia, passione, cuore: sono le doti che accomunano le premiate nell’ambito di "Donne castellesi per esempio", iniziativa annuale promossa dal Comune. La cerimonia si è svolta nella Corte degli Ulivi del Castello di Bianello. Ecco i loro nomi: Tiziana Animini (vicepresidente del Comitato matildico), Verina Del Rio (ex assessore comunale), Isabella Ghinolfi (imprenditrice), Anna Maria Giampietri (ideatrice Università popolare), Marisa Morelli (commerciante), Benedetta Pigoni (drammaturga e regista), Lorena Rovani (farmacista), Sonia Sigurtà (volontaria), Sabina Zarotti (imprenditrice e artista). Standing ovation per le pallavoliste della ’Quattro Colli’, vincitrici nel 59/60 del campionato provinciale: Giovanna e Rosanna Bertolini, Anna Neroni, Giovanna Burani e Franca Grasselli.

f.c.