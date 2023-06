Cordoglio nel Castellese per il doppio lutto

"Due donne straordinarie che, con percorsi diversi, hanno lasciato il segno e che mancheranno alla nostra comunità". Così l’amministrazione castellese omaggia la memoria di Adriana Giberti (foto), 74 anni, col marito Luigi Benassi fondatrice e anima di Nonna Lea, e di Loredana Bertoni in Grasselli. Quest’ultima, spentasi domenica a soli 57 anni, insieme alla famiglia aveva fatto nascere il rinomato ristorante nella vecchia "Casa delle Scuderie" ai piedi del Castello del Bianello, ed era attiva nella promozione di iniziative culturali. I funerali di entrambe queste protagoniste si sono svolti ieri: un doppio lutto che ha colpito la comunità castellese, con il Comune che esprime cordoglio alle due famiglie. La Giberti aveva dato vita ad un’azienda leader della gastronomia reggiana, ed era sempre in prima linea nel promuovere eventi di solidarietà. La famiglia pochi mesi fa era stata già colpita dalla scomparsa della figlia Eleonora. Al lutto partecipa anche Unindustria Reggio che esprime vicinanza e cordoglio a famiglia e dipendenti per voce della presidente Roberta Anceschi, del direttore generale Vanes Fontana, del Consiglio direttivo e generale.

f.c.