Cordoglio per la morte di Dovino: una vita nel settore agricolo

Ha destato vasto cordoglio la notizia della scomparsa di Dovino Repetti, 64 anni, una vita al lavoro nel settore agricolo. Originario di Bobbio, nel Piacentino, da giovanissimo si era trasferito con la famiglia nella Bassa Reggiana. Abitava a Villa Seta di Cadelbosco Sopra. Ancora adolescente comincia a lavorare in campagna, arriva un primo impiego all’azienda Santini e poi alla Latteria Giglio. Aveva vissuto il lutto per la morte del fratello, in un incidente, e del padre, pochi mesi dopo. Lascia la moglie Rita, i figli Simona e Bruno, i nipoti e altri parenti. I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Villa Seta per poi concludersi con l’ultimo viaggio verso il vicino cimitero. "Non fiori ma vogliatevi bene", il messaggio scelto per i necrologi. Il decesso è avvenuto alla vigilia del suo pensionamento. "Ha vissuto dedicandosi all’amore della famiglia e al culto del lavoro. Rimane il ricordo di una persona altruista, disponibile e comprensiva. Ricorderemo sempre l’amore e il bene che Dovino ha donato tutti i giorni", il pensiero di coloro che lo hanno conosciuto.