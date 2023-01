Core, Giunta si dimette da reggente L’Ausl: "Si rispetti l’esito del bando"

di Daniele Petrone

"È un esito di un concorso, non è una scelta". La direttrice generale Cristina Marchesi difende il discusso bando per la nomina a nuovo direttore della struttura complessa di chirurgia oncologica che ha visto vincere il dottore campano Massimiliano Fabozzi sul favorito reggiano Alessandro Giunta, già facente funzione da due anni del reparto del Core. Come anticipato ieri dal Carlino, un centinaio tra medici del Santa Maria Nuova e associazioni, aveva convocato un sit-in silenzioso di contestazione poi annullato per non destare troppo scalpore. Ma il malcontento è stato esternato sul nostro giornale dall’ex direttore dell’area formazione Salvatore De Franco. Al quale però la Marchesi non replica. "Ci dispiace che il candidato interno non ce l’abbia fatta. Ha tutta la nostra stima e ci terrei a tranquillizzare il dottor Giunta, è un professionista importante per noi. Ma i concorsi pubblici hanno delle regole e dopo l’ultimo decreto concorrenza del Governo Draghi è venuta a mancare la parte discrezionale scorrendo la graduatoria". Anche se in realtà il bando prevedeva un 70% basato sul colloquio orale (quindi discrezionale) e un 30% sul curriculum. Ma la Marchesi taglia corto: "Le regole d’accesso del pubblico non sono quelle del privato".

Intanto, Giunta si è dimesso dal ruolo di facente funzione che ora resta scoperto finché non si insedierà – ci vorranno i tempi tecnici – il nuovo primario Fabozzi. "Sostituirlo ad interim? Ci stiamo lavorando", chiosa la dg Marchesi. Chi conosce bene Giunta lo descrive come amareggiatissimo, tanto che ha spento il telefonino e si è messo in ferie. E ora starebbe meditando di andarsene.

Giunta (del quale ieri abbiamo pubblicato una foto errata di un medico omonimo: ce ne scusiamo con gli interessati e coi lettori) sarebbe stato il primario designato da anni, già dall’addio di Claudio Pedrazzoli, ora in pensione e consigliere comunale (si vocifera che lunedì fosse assente in Sala del Tricolore proprio per la vicenda, tanto da meditare le dimissioni). I concorsi sono concorsi, ma la politica locale e regionale sarebbe nel mirino dei ‘dissidenti’ per non aver lavorato affinché Giunta – che gode della stima di colleghi e associazioni – raggiungesse l’obiettivo sperato da tutti. Per i ‘complottisti’, la gara potrebbe essere stato il mezzo con cui metterlo alla porta, mentre per gli ‘ottimisti’ ci sarebbe margine per recuperare. Ma ricucire strappo e mal di pancia pare sia difficile.

A scagliare una lancia in suo favore l’ex collega di reparto nonché consigliere comunale tra le fila di Coalizione Civica, Fabrizio Aguzzoli. "C’è sorpresa per un risultato inatteso. Ma anche preoccupazione. Conosco Alessandro, è un professionsita capace, con spirito di abnegazione e un atteggiamento ‘non commerciale’ della professione. È una risorsa indispensabile per la nostra Ausl, viene dalla nostra città e dalla scuola reggiana di chirurgia dei professori Parisoli, Prati e Pedrazzoli. Ha rinunciato a tante opportunità e ha fatto quattro giorni di ferie in due anni, ha costruito un’armonia straordinaria in reparto, crescendo i giovani e lavorando anche per il futuro. Credo sia necessario non perderlo per il nostro ospedale, auspico si faccia di tutto per valorizzare le sue competenze".