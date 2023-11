Coreografie, danza, musica: è Balamericarsàn

Il teatro danza della compagnia Natiscalzi si confronta con la musica e i canti in dialetto reggiano dei fratelli Sgavetti, alla ricerca del ritmo della "Bassa", per evocare un sentire che altrimenti verrà perso e per dare un abito nuovo al dialetto e alle sue tradizioni.

Si chiama Balamericarsan lo spettacolo multidisciplinare in scena oggi alle 17,30 al teatro di Cadelbosco Sopra, che sul palco mescola le arti del teatro, la danza, e la musica, per dare vita al racconto di un territorio. Balamericarsàn è un incontro tra le coreografie di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli, la danza di Micaela Daniele, Elena Grappi e la musica dei fratelli Sgavetti. Seduti a un tavolo due musicisti e due danzatrici intessono immagini, canzoni e danze attorno a un’idea di pianura intesa come spazio di viaggio che trae dall’album "AmericArsàn" del duo Sgavetti, in cui i musicisti pescano canzoni dalla tradizione del songwriting americano e le riarrangiano in dialetto emiliano, a simboleggiare un viaggio di andata-ritorno dei migranti emiliani in America.

Mentre al teatro di Rio Saliceto oggi alle 16 e alle 19 la comicità dialettale di "Chi ragaz ed Rio" con la commedia "Sag vedet te".