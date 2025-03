"Sono un normale immigrato dalla Georgia – dice Goderdzi Kokhreidze, coreografo di danza popolare georgiana –. Amo molto la mia professione, la mia terra natale e la mia gente". Vive in Italia da più di 13 anni e da 7 si è stabilito a Milano. "Qui ho sperimentato la felicità più grande della mia vita: la paternità. Ho una famiglia, una moglie e due bambini, Cecil e Alexandra". Nel 2018 ha fondato l’ensemble Studio Georgia e l’8 marzo 2024 ha aperto una sede anche a Reggio, frequentata da 22 bambini georgiani. "Imparano la nostra cultura, le tradizioni e il rispetto per le donne, valori che le nostre danze trasmettono da generazioni. Ne sono molto orgoglioso, è il nostro tesoro". Il suo sogno è coinvolgere anche bambini italiani e di altre nazionalità. "La nostra danza è unica, non puoi ballarla senza sentirla nel sangue".