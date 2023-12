Cori, bande e concerti: il Natale diventa musica

Diversi concerti di Natale in programma oggi nel Reggiano. Al teatro Cavallerizza, in città, alle 17 va in scena "Un piccolo concerto di Natale" con il coro delle voci bianche della Fondazione I Teatri con la direzione di Costanza Gallo e con Luca Benatti al pianoforte. La formazione corale ha realizzato negli anni varie produzioni di opere di teatro musicale per bambini.

Con "Un Piccolo Concerto di Natale" il coro si cimenta con un repertorio classico e moderno dei più importanti autori. Alla sala civica di Rivalta, in via Sant’Ambrogio, oggi proseguono gli eventi di "Nella notte più buia si leva un dolce canto": dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in programma canti corali a cura delle scuole locali, oltre a visite alla mostra di modellismo del Safre, con ingresso libero. Concerto natalizio anche alla chiesa di Santa Croce di Boretto, oggi alle 17,30, con l’esecuzione di brani sacri e in tema col periodo ad opera del complesso bandistico Medesani diretto dal maestro Luciano Pellicelli, con al voce solista di Valentina Setti. Il concerto sarà replicato la sera di Natale, il 25 dicembre alle 21, nella chiesa di Santa Maria della Neve a Gualtieri. E proprio a Gualtieri oggi sono previsti appuntamenti natalizi con varie animazioni: a Santa Vittoria, alla sala del Popolo, alle 17,30 è in programma il concerto della banda del paese, che viene concluso con un brindisi augurale. A Pieve Saliceto dalle 15 l’esibizione dell’Officina Musicale Cepam con un concerto di percussioni, duo chitarra-voce, pianoforte, fino al tradizionale suono della cornamusa.

Antonio Lecci