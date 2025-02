Coriandoli e mascherine. Tutti a Castelnovo Sotto per il carnevale

Il centro storico di Castelnovo Sotto si prepara ad accogliere oggi dalle 14,30 la seconda sfilata dei carri e delle mascherate del Carnevale del Castlein. Molta attesa per la parata dei carri giganti, a partire da quello maestoso della scuderia Avis, che propone il mondo sottosopra. E poi il carro "Jamboree" dei Saber, il "Club 69-Classe 96" con "Biologicamente", la "Belvedere 3.0" sfila con "Aristogatti in crociera", l’"Olimpia 2" con "Per un mondo a colori", la "Junior" con "Il Re dell’auto-Cars", la scuderia "Montagnola" con "Street art revolution", la "Fiac" con la mascherata "Settimana bianca", gli Amigos Locos con "Cannone peace and Love", fino ai carri delle scuole dell’infanzia "Girasole-Palomar" e "Villa Gaia". Sono in sfilata pure le mascherate dell’associazione Botteghe della Rocca con "Ma quelle bambole…guai a chi le tocca", i "Ribelli" con "Meglio soli che… mal accompagnati" e dei giovanissimi della "Confraternita 109" con "Il fair play tra le racchette".

Aperto alla visite il Museo della maschera in rocca, oltre a una mostra di opere in cartapesta del carnevale alla Chiesa della Madonna.

Sfilata di carnevale anche a Rolo, in corso Repubblica, con il corteo delle maschere, musica e balli con Giambi, il truccabimbi di Susy, spettacoli e animazioni con Vetty Smile e circo Ciccioli, con la partecipazione del corpo filarmonici Puccini di Rolo. In caso di maltempo la festa è rinviata al 2 marzo. Premi per le tre famiglie con le maschere più originali.