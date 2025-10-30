Coro di Bismantova: 50 anni raccontati in un libro

Il libro "Venerdì ore 21: cinquant’anni di canti, racconti e storie del Coro Bismantova" in cui si racconta la storia del Coro, è arrivato fresco di stampa venerdì sera al Teatro Bismantova, proprio mentre erano in corso i festeggiamenti del 50esimo anniversario del Coro. Non poteva esserci occasione migliore per presentarlo al pubblico che gremiva il Teatro. Il volume ripercorre il lungo cammino del coro dai primi passi nel 1975 (sotto la direzione di Giovanni Baroni, che l’ha mantenuta per tutti i 50 anni), alle prime esibizioni, fino alle prime tournèe all’estero, che spesso hanno incrociato la grande storia europea: il Bismantova è andato nei Paesi dell’est poco tempo dopo la caduta dei regimi comunisti, è passato dai Balcani mentre si disgregava la Jugoslavia, ha fatto da ambasciatore nei gemellaggi di Castelnovo Monti con i paesi di Voreppe, Illingen e Kahla. A raccontare questa storia è la voce dei protagonisti, raccolta da Luca Tondelli, con cui ha collaborato Thomas Predieri. "Abbiamo lavorato diversi mesi – racconta Tondelli, giornalista di Castelnovo Monti – con numerosi incontri serali che hanno coinvolto più coristi. Non volevamo solo raccontare i fatti, ma anche aneddoti, momenti difficili e trionfali, che hanno segnato questi 50 anni".