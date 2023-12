Coro Gospel a San Quirino. All’Herberia il Natale di De Filippo

Doppio appuntamento musicale stasera a Correggio. Alla basilica di San Quirino alle 21 si esibisce il Faith Gospel Choir, gruppo che propone un "dialogo tra canto e arte", formato da una ventina di elementi che arrivano dal Modenese e dal Reggiano, affiancati da musicisti professionisti. E alla Casa di Gomma di via del Carmine, sempre a Correggio, alle 21 prosegue "Idee di classica" con un concerto che celebra il "Capodanno schubertiano", con le musiche dell’Ensemble Concordanze. Ingresso libero. Prenotazioni sul sito internet di Idee di Gomma.

Alle 20,30 al teatro Valli a Reggio concerto di Natale dell’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli, organizzato da Lapam a favore del Centro Aida (info: tel. 0522-273535). Alle 18 al Palabigi, in città, lo spettacolo "Rotte di pace", musiche e storie di migrazioni per un Natale senza confini, fra immagini, parole e canti dei bambini delle scuole Carducci e Marconi con le voci del Coro interculturale di Reggio.

Alle 17 all’Aula Magna dell’università, a palazzo Baroni in viale Timavo a Reggio, appuntamento con la Luc, la Libera università del Crostolo, con la presentazione del libro "We all love Ennio Morricone" con l’autore Luigi Caiola. Al cinema Rosebud a Reggio stasera alle 21 il film "Misericordia" per la regia di Emma Dante.

Al teatro Herberia di Rubiera stasera alle 20 la commedia "Natale in casa Cupiello", originale allestimento in omaggio all’opera di Eduardo De Filippo, in occasione dei 90 anni dal suo debutto, con Luca Saccoia. Per "Autori in prestito" stasera alle 21 alla biblioteca comunale di Scandiano, in via Vittorio Veneto, incontro con Riccardo Luna (tel. 0522-764291). Alle 21 alla Cantina Garibaldi a Puianello il concerto natalizio dei Souvenir d’Italie.

Antonio Lecci