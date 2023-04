Coro Selvatico Popolare a Casalgrande, 100 anni di lotte reggiane

Al Teatro De Andrè di

Casalgrande si canta il 25 aprile con il Coro Selvatico Popolare, diretto da Tiziano Bellelli. Stasera alle 21, con ingresso a offerta libera.

Dal repertorio del Coro Selvatico Popolare, in programma canzoni scelte per raccontare guerre, sopraffazioni e lotte per il lavoro e per la libertà. Cento anni della storia civile e politica reggiana e italiana, dal 1880 al 1980.

Dalle estenuanti fatiche dei braccianti (Gli scariolanti) attraverso la lotta operaia delle Officine reggiane (R60, 1951) e la sommossa contro il risorgente fascismo (Morti di Reggio Emilia 1960), terminando con "Va pensiero" Giuseppe Verdi: inno simbolo contro tutti i dominatori.