Reggio Emilia, 27 febbraio 2020 – Un calciatore reggiano è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un giovane 22enne che milita in un club toscano di Serie C. Il ragazzo classe ’97, nato a Reggio Emilia, ha accusato i sintomi durante una trasferta sabato in Piemonte.

Così ieri è stato sottoposto, come da prassi, al primo tampone che è risultato essere positivo al contagio. Per lui è scattata dunque la quarantena all’ospedale delle Scotte di Siena dove si trova ricoverato. A dare la notizia è stata la Regione Toscana che in una nota ha fatto sapere che le sue condizioni di salute “sono buone”.