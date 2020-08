Reggio Emilia, 15 agosto 2020 - Un altro contagio dalla Grecia si aggiunge al bilancio di ieri, giorno in cui i nuovi tamponi positivi sulla provincia reggiana sono aumentati di 8 in tutto (4 a Baiso per un nucleo familiare, 2 in città, 1 a Gualtieri e 1 a Rubiera). Di recente il ‘demone’ dei contagi intercontinentali ha però conosciuto un suo concorrente isolano: in un’intervista del Carlino ai due ragazzi positivi al Covid-19 e rientrati dalla Croazia, è stato svelato anche un altro caso - un loro amico, che ha ricevuto l’esito del tampone giovedì mattina - risultato positivo dopo un viaggio in Sardegna. La narrazione del coronavirus d’importazione assume quindi anche toni nazionali, dove purtroppo nemmeno il virtuosismo rispetto agli altri Paesi riesce a battere l’evidenza scientifica.

Tornando ai nuovi casi, otto come riporta il bollettino di ieri: 5 di questi sono asintomatici e 4 erano già in isolamento al momento della diagnosi; 4 dei nuovi positivi provengono da un unico nucleo familiare, mentre uno è stato rilevato da un controllo pre-ricovero, un altro da un controllo durante l’accesso al pronto soccorso e infine c’è il caso del rientro dalla Grecia. Agosto 2020 è il mese, nonostante tutto, dei grandi spostamenti e non solo per viaggi di piacere.

Oltre all’ordinanza firmata mercoledì e valida a livello nazionale per il tampone obbligatorio di rientro da Spagna, Malta, Croazia e Grecia, l’Emilia-Romagna ha giocato d’anticipo sugli spostamenti dall’Est Europa, ufficializzando quello stesso giorno un protocollo di gestione regionale. L’Ausl locale ha, come ovvio, un ruolo preponderante in questa nuova prassi. Un altro servizio da acquisire, in modo efficiente e in breve tempo, perché l’autunno 2020 non venga ricordato come il periodo del secondo lockdown.

Di recente la direttrice sanitaria Cristina Marchesi ha prima di tutto ribadito il concetto del ‘chi cerca trova’, al fine di scongiurare il panico visto che per forza dovrà aumentare il numero di tamponi e, si può presumere, anche dei contagi. Quanto ai test, sono proprio questi i giorni in cui l’azienda sanitaria dovrebbe terminare gli screening per i lavoratori del settore logistica e macellazione voluti dalla Regione, due settimane in cui si è arrivati anche a più di mille tamponi al giorno. Ora, con la fine degli screening, l’Ausl ritiene di potersi adeguatamente concentrare sulla gestione dei rientri estivi.

