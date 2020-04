Reggio Emilia, 21 aprile 2020 - «C’era una volta un mondo che non respirava più". L’incipit è quello classico, delle favole. Ma quel mondo esiste ancora, e non è di fantasia perché tutti noi lo stiamo vivendo: è la nostra vita in balia del Coronavirus. Il finale della nostra storia non è ancora scritto, ma all’autrice piace immaginarlo così: un ‘vissero felici e contenti’ che deve però passare prima da una presa di coscienza collettiva.



Lei, Roberta Levrini, è un’infermiera e madre 46enne che lavora all’ospedale Santa Maria Nuova, nel reparto di terapia intensiva. Trasformandosi nell’Esopo dei nostri giorni, ha scritto una favola contemporanea, dedicandola "a chi ha dato senso a ogni mio respiro", cioé sua figlia. E l’ha pure illustrata, con figure colorate e poetiche. Le 35 pagine de ‘Il mondo voleva respirare’ richiamano alla memoria ‘Il piccolo principe’ di Antoine de Saint Exupery: parole e immagini portano fino alla morale della favola.

Primo disegno: il pianeta Terra tra aerei, ciminiere, auto che imquinano e nuvole scure. Il mondo non riesce più a respirare a causa dello smog e chiede aiuto ai potenti, ma tutti gli dicono di no: dai direttori di centri commerciali e imprese, che non riducono l’attività, passando per una madre che non vuole spegnere la macchina in sosta e una bambina che lascia rifiuti nel parco. "Il mondo non riusciva a far sbocciare la primavera... e si arrabbiò al punto di trovare una soluzione drastica".



Ci penserà ’Madre Natura’: "Un piccolissimo essere animato, dotato di una splendente corona sulla testa doveva essere liberato per attaccare l’uomo". Fu "il pipistrello", ad assumersi "il compito di portarlo dentro di sé". La favola diventa la cronaca dei nostri giorni: "L’uomo non usciva dalle proprie case, erano vietati abbracci e strette di mano e c’era tanta paura". E poi "vennero chiuse scuole, fabbriche e negozi; non si poteva andare neppure in campagna o nei parchi".



Le persone che all’ospedale faticano a respirare e vengono messe sotto i caschi, sono "palombari"; medici e infermieri scafandrati diventano "astronauti". Intanto la primavera arriva e fiorisce, nelle parole e nelle illustrazioni, "quasi a sbeffeggiare l’umanità che non poteva più godere di tale bellezza". E l’uomo "solo e impotente" comincia a interrogarsi: "Non dava più valore alle cose in cui credeva prima. Svuotava armadi pieni di vestiti che non indossava più e orologi preziosi segnavano un tempo che non passava più. Ora gli bastava una vita semplice, fatta di affetti veri e di ascolto del suo animo. Si nasceva e si moriva soli. Non si poteva andare avanti così: la sofferenza doveva cessare".



Ma il finale devono ancora comporlo, gli uomini: "La storia, ogni persona, la scrive dentro di sé tutti i giorni". L’autrice irrompe nella favola ed esprime un auspicio: "A me piace pensare che sia andata così. Una bambina il cui nome significa Pace (la figlia, ndr) sentì scorrere il suo respiro. Una consapevolezza nuova prendeva forma". Eccola, la cura del Coronavirus secondo l’infermiera: "Gentilezza verso se stessi, gli altri e Madre Terra. E così l’anima suprema iniziò a trovare l’antidoto, donando a tutte le cellule la capacità di rafforzarsi". E, spera Levrini, "vita sia".

La favola