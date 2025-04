’ Corpi di polizia e minoranze’: il convegno

Polis Aperta festeggia 20 anni di attività a Reggio Emilia. E domani in città è in programma il convegno ’Un ponte per la democrazia. Corpi di polizia e minoranze costruire un dialogo per prevenire i crimini d’odio’. Ospite d’onore Franco Gabrielli (nella foto). Un convegno "per combattere gli stereotipi e le discriminazioni" che si svolgerà all’interno della sala Di Vittorio della Camera del Lavoro reggiana, via Roma 53, e che si propone l’ambizioso obiettivo di "porre le basi per un dialogo costruttivo che abbatta pregiudizi e diffidenze a favore di una società in grado di tutelare tutti i cittadini. Un ponte per smontare un passo dopo l’altro gli stereotipi pregiudizi che vorrebbero incasellare ogni persona in categorie predefinite, annullando l’unica vera natura che ci accomuna: quella umana".

Il convegno sarà considerato giornata formativa per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ma è aperto a tutta la cittadinanza.

Dopo l’introduzione della presidente dall’associazione Daisy Melli e i saluti delle autorità cittadine, la tavola rotonda, moderata dalla giornalista del Resto del Carlino, Alessandra Codeluppi: interverranno Marwa Mahmoud assessora alle Politiche educative, formazione professionale e diritti umani, Alain Parmentier presidente di Egpa – European lgbt police association e Valeria Munari avvocata dell’associazione Arcigay di Reggio Emilia. A seguire quattro chiacchiere con Franco Gabrielli, prefetto ed capo della polizia dal 2016 al 2021. Michela Pascali, segreteria nazionale del Silp Cgil, farà il punto sull’evoluzione dei corpi di polizia in Italia.