Corpo bandistico Medesani, concerto per i 170 anni

Il corpo bandistico Medesani di Boretto compie 170 anni. E li festeggia con un concerto in piazza, oggi, domenica, dalle 17 in piazza San Marco, in centro paese, con la direzione del maestro Luciano Pellicelli, che ormai da molto tempo guida la formazione musicale.
Ospiti dell’iniziativa anche la filarmonica Città del Tricolore di Reggio Emilia diretta dal maestro Stefano Tincani e il complesso bandistico di Santa Vittoria diretto dal maestro Simone Copellini.
Un importante traguardo per una delle associazioni più longeve del territorio, con i suoi 170 molto ben portati, per una storia iniziata nel settembre del 1855. La prima direzione venne affidata a Giovanni Medesani, poi al figlio Franco, rilanciata negli anni Settanta da Walter Tosi, passando poi a Luciano Pellicelli nella metà degli anni Ottanta. Importante pure il ruolo dello storico presidente Giuliano Codelupi, in carica per una quarantina d’anni.
Ora la banda è formata da quasi cinquanta elementi di ogni età, proponendo un repertorio che varia dal sinfonico alle colonne sonore, dalle marcette al pop-rock. Tra i componenti anche l’ex sindaco Matteo Benassi. La formazione musicale è presieduta da Massimo Righi.