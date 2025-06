Corpus domini: la processione accompagnata dalla banda Asioli

Affollata processione l’altra sera in centro a Correggio per la solennità del Corpus Domini. Dopo la messa in basilica, si è svolto il corteo religioso, con la celebrazione presieduta dal prevosto canonico don Alberto Debbi. Come da tradizione le confraternite locali del SS.mo Sacramento hanno scortato l’Eucarestia sotto l’antico baldacchino dorato. Presenti anche le associazioni e gruppi di preghiera come il terz’ordine francescano e il gruppo di San Pio da Pietralcina.

A metà di via Cairoli il sacro corteo si è fermato per un momento di preghiera guidato dalle clarisse cappuccine del monastero di Santa Chiara. La banda cittadina Luigi Asioli ha accompagnato con le sue note tutto il percorso della processione, mentre i campanari correggesi hanno suonato dalla Torre Civica il concerto di campane della basilica, sapientemente restaurato dopo il terremoto del 2012.