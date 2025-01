Corradi assessore, il caso. Paoli: "Conflitto d’interessi"

Ha provocato qualche malumore, tra le fila del gruppo di opposizione di Bagnolo Viva, la nomina di Davide Corradi ad assessore comunale a Bagnolo, in sostituzione del dimissionario di Moreno Veronese, con deleghe a urbanistica, ambiente e lavori pubblici. Il capogruppo di opposizione, l’ex sindaco Gianluca Paoli, ha subito evidenziato delle critiche sulla scelta di affidare a Corradi, consigliere comunale Pd a Reggio, l’incarico di amministratore a Bagnolo.

"Per sostituire il professionista che ha costruito in campagna elettorale tutta la narrazione del Pug di Bagnolo Futura e impostato il percorso per la sua adozione in questi primi sei mesi – dicono da Bagnolo Viva – il sindaco Pietro Cortenova sceglie una figura di cui non è nota l’esperienza in tema di piani urbanistici e che forse poco conosce la realtà bagnolese. Per noi la nomina di Davide Corradi dimostra che la maggioranza che guida Bagnolo non ha forza e capacità per esprimere un bagnolese a capo di un assessorato chiave come quello dei lavori pubblici. Ne discende una giunta "commissariata" dal Pd provinciale, che indica le persone da mettere nei posti giusti: siano essi assessori, responsabili di settore o addetti stampa. Non solo. Corradi avrà le deleghe al Patrimonio. E questo rischia di portare in giunta un personale conflitto di interessi ogni volta che dovrà prendere decisioni che riguarderanno i rapporti, essenzialmente economici, tra il Comune di Bagnolo e Acer, associazione presieduta dal padre, che cura la gestione e la manutenzione degli alloggi popolari di proprietà comunali".

Ma il sindaco Cortenova difende la scelta caduta su Corradi per quanto riguarda il ruolo di assessore in ruoli chiave della pubblica amministrazione locale : "Avendo amministrato negli anni scorsi, anche i consiglieri di Bagnolo Viva – dice il primo cittadino – dovrebbero sapere che in un piccolo Comune possono sorgere conflitti di interesse su varie questioni. E per questo si fa di tutto per non esserne coinvolti al momento di esprimere voti e giudizi in merito. Così sarà anche negli eventuali rapporti con Acer. Sono invece convinto che, proprio perché viene da fuori Bagnolo, il neo assessore Corradi avrà meno possibilità di vivere potenziali situazioni in cui si possono generare conflitti di interesse. La nostra scelta diventa dunque una garanzia di trasparenza e di imparzialità".

Antonio Lecci