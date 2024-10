Correggese e Bagnolese congedano gli allenatori

Cambiano due importanti panchine del calcio dilettantistico nostrano: Claudio Gallicchio non è più l’allenatore della Correggese (campionato di Eccellenza), ed è stato esonerato anche Simone Silvestri dalla Bagnolese (Promozione, girone A).

Partiamo da Correggio: alla fine, dopo ore di valutazioni, è arrivata la decisione; Gallicchio non è più l’allenatore.

Sono ore di sondaggi per individuare il sostituto: uno dei nomi che circola è quello di Ivano Rossi, ex Campagnola, Riese e Arcetana tra le altre. Vedremo se questa sarà la pista della società o se emergeranno nuovi profili.

Ieri ha svolto l’allenamento Cesare Cavazzoni (il vice di Gallicchio) che dovrebbe rimanere.

Tornando a Gallicchio: Il mister arrivò in biancorosso l’anno scorso, riuscendo a guidare i suoi ragazzi fino al secondo posto in Eccellenza a pari punti col Terre di Castelli. I modenesi, poi, ebbero la meglio nella finale playoff. In estate venne riconfermato, e ora ecco la decisione dell’esonero dopo sette partite in cui i biancorossi hanno raccolto nove punti, frutto di una vittoria e sei pareggi.

"La Correggese lo ringrazia per la professionalità e l’impegno quotidiano dimostrato ogni giorno: auguriamo a Gallicchio le migliori fortune", si legge nel comunicato della società di Correggio.

Qui Bagnolese: dopo la doppia retrocessione consecutiva dalla Serie D alla Promozione, i rossoblù avevano scelto Simone Silvestri per ripartire, ma ora si cambia.

Tra i nomi della lista dei possibili successori sembrano esserci anche Andrea Capanni (ex Montecchio e Atletico Montagna tra le altre) e Max La Rosa (ex Reggiana e Campagnola, per ricordarne due). Non vanno esclusi altri nomi, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto ecco la situazione a Bagnolo: la squadra occupa il terz’ultimo posto con sei punti, che sono il risultato di due vittorie e cinque sconfitte, di cui le ultime tre consecutive.

Il prossimo impegno è in trasferta: domenica si andrà nella tana dei piacentini della Sannazzarese, che sono penultimi con cinque punti.

Ieri gli allenamenti della Bagnolese sono stati condotti dal vice allenatore Omar Dallari; anche i rossoblù, con un comunicato, hanno ringraziato mister Silvestri per l’operato, augurandogli le migliori fortune. Tornando all’Eccellenza della Correggese: prossimo impegno a Colorno, coi gialloverdi che hanno otto punti.