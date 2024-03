Correggese, quarto successo di fila. Brescello risorge con la Bagnolese

Nonostante i rinvii per maltempo riguardanti Prima, Seconda e Terza categoria, ieri si sono disputati ben cinque anticipi con quattro derby tra Eccellenza e Promozione, ma a livello di aspettative non si è verificata nessuna sorpresa:.

Hanno vinto tutte le squadre che si presentavano in queste gare con più punti in classifica e quindi in posizioni superiori.

Partiamo dall’Eccellenza, dove la Correggese (53) vince la quarta partita di fila superando per 2-0 il Rolo (34).

Decisivo un uno-due alla mezz’ora: al 30’ un rigore di Luppi e al 32’ il timbro di Leonardi.

Il Rolo ha venduto cara la pelle e si è dovuto arrendere dopo sei partite di fila senza sconfitte.

Ci ha provato il Montecchio (29) al cospetto della capolista Cittadella Vis Modena (62), ma i giallorossi hanno retto soltanto per un tempo.

Nella ripresa, infatti, i modenesi si sono presi la diciannovesima vittoria del campionato con un 3-0 firmato Vernia (54’), autogol di Sane (58’) e Martinez (93’).

Il Montecchio oggi rischia di essere risucchiato in zona playout.

Ottava sconfitta di fila per la Bagnolese (8) che crolla sotto i colpi del Brescello/Piccardo (39), che ritorna alla vittoria e respira ossigeno puro dopo tre sconfitte.

Anche in questo caso è finita 3-0: a segno Fomov (22’), Cocconi (31’), e Ennamli su rigore (85’).

Scendiamo in Promozione, nel girone A. Proprio al 94esimo Zogu (21° gol in campionato per lui) ha regalato alla Sammartinese (45) addirittura l’ottava vittoria consecutiva.

Nulla da fare, quindi, per il Luzzara (quarta sconfitta consecutiva, è fermo a 29 punti): pregustava il ritorno a smuovere la classifica, ma Zogu all’ultimo respiro ha detto no.

Infine, il girone B, che ha momentaneamente una nuova capolista.

È la Vianese (63), che sul sintetico di Castelnovo Monti ha affossato un Baiso/Secchia (33) in crisi con un secco 4-0.

Viano a +2 sul Bibbiano/San Polo che oggi andrà sul campo dello United Carpi.

Tornando a ieri: nel primo tempo la Vianese ci ha provato, ma senza concretizzare. Buona la tenuta del Baiso che si era fatto vedere anche in avanti con un paio di situazioni.

Nella ripresa, però, Rivi ha trovato il gol (50’) e da lì in poi il Baiso non è riuscito a rialzarsi, incappando nella settima sconfitta consecutiva.

Completano il poker le firme di Zinani (70’), Rizzuto (88’) e Veratti (93), ed ecco il terzo successo nelle ultime tre per i rossoblù.

Oggi il resto delle gare, ma non ci sarà tanto tempo per esultare o per disperarsi perché mercoledì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale (Eccellenza, Promozione e Prima categoria).