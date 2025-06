Correggese Serie D: Riconferme e Novità con Galli e Orlandini

Continua con le riconferme la Correggese, al lavoro per la prossima Serie D. Resta anche Emanuele Galli: è un centrocampista del 2002, tra l’altro nato a Guastalla. Aveva giocato a Correggio anche in passato, e oggi conta 122 presenze con i biancorossi. Si prospettano altre novità in casa Correggese: Daniele Orlandini (ex difensore e centrocampista) ha salutato il settore giovanile della Reggiana dopo sette stagioni da allenatore di varie formazioni, ed è in netto vantaggio per il ruolo di vice allenatore al fianco di Maurizio Domizzi, nuovo trainer biancorosso per la D (anche l’ex difensore professionista passò dal vivaio granata).

Dando uno sguardo alle avversarie delle reggiane: i piacentini del Nibbiano e Valtidone, che hanno perso lo spareggio per la Serie D proprio con la Correggese, hanno ufficializzato l’innesto di Luis Angel Carrasco, attaccante del 1998 che ricordiamo nella nostra provincia proprio con la maglia dei biancorossi di Correggio (lo scorso anno, invece, era a Colorno).

Scendiamo in Promozione, dove il Castellarano ha trattenuto il centrocampista Manuele Cavazzoli (1996): perno del reparto, sarà una colonna degli ambizosi azulgrana. Tante riconferme per un Campagnola che attende l’ufficialità del quasi certo ripescaggio in Eccellenza: restano i portieri Marius Vlas (’99) e Jacopo Vioni (2005), così come i centrocampisti Alessio Consiglio (2005), Nicola Montanari (2004), Manuel Previato (2001) e Stefano Barilli (1997). Una riconferma in casa Sporting Scandiano, dove rimane Andrea Valestri, difensore del 2003.

In Prima categoria altri due colpi per il Quattro Castella: ecco il duttile centrocampista del 1999 Daniele Palermo e il difensore del 2004 Luca Donelli, ex Virtus Calerno. La Povigliese mette a segno un interessante innesto, anche di prospettiva: arriva Danny Kpalobi, centrocampista del 2003 duttile e dinamico che era in forza al Luzzara.

In Terza (mentre aspetta il ripescaggio in Seconda dopo il Memorial Presidenti vinto) il Vetto ha messo a segno un nuovo innesto: è quello di Luigi Diletto, difensore esperto che compirà giovedì 32 anni e che era in forza all’Atletico Bibbiano Canossa. Il Puianello ha trattenuto il terzino del 2005 Davide Castellari, il centrocampista Alberto Castagnetti e l’attaccante del 2000 Samuele Briselli. Inoltre ecco in entrata l’ex Real Casina Andrea Ferrari, centrocampista del 1995.

