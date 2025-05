Correggese sfida Nibbiano/Valtidone: spareggio decisivo per la Serie D

Un mantra calcistico è: "ogni partita è come una finale". Lo può dire la Correggese: a Fiorenzuola domani (ore 16.30) si giocherà la Serie D in 90’ (120 in caso di supplementari, poi eventuali rigori) con i piacentini del Nibbiano/Valtidone, in uno spareggio necessario dopo che hanno concluso l’Eccellenza al 1° posto con 71 punti. Il ds della Correggese Alberto Vicini ci ha raccontato le sensazioni.

Direttore: come si arriva a una partita così? "Nello stesso modo delle altre: non saremmo arrivati primi se non avessimo avuto serenità e concentrazione ogni settimana. Alla fine è un po’ come la sfida della scorsa domenica, con la differenza che eravamo in casa loro e ora in campo neutro".

Che pensieri passano per la testa in queste ore? "Avevo vissuto sfide così anche col Colorno. Guardi, abbiamo lavorato davvero tanto, una partita non potrà far cambiare idea. I numeri parlano: miglior difesa con la Vianese, miglior rendimento esterno dove siamo imbattuti, abbiamo il capocannoniere (Antenucci con 23 gol, ndr). Col forte Nibbiano siamo usciti ai rigori in Coppa, vero, ma in campionato abbiamo fatto 4 punti in 2 partite".

Il vostro cammino ha avuto diversi momenti: l’inizio a rilento, il cambio allenatore, la sfilza di vittorie, questo epilogo. "Una stagione è fatta di tante cose. La bravura sta nel lavorare prontamente per migliorare le cose. Siamo arrivati davanti ad altre squadre forti: la Vianese, il Borgo San Donnino, le Terre di Castelli. La Juniores ha fatto un’annata bellissima, perdendo la finale ai supplementari. Vedremo cosa accadrà nello spareggio, la società qualcosa ha fatto".

Tornando a domani: al Nibbiano mancherà per squalifica il bomber Grasso, autore di 20 reti. "Le defezioni capitano. Il mio credo è che bisogna metterne 11 senza pensare alle assenze: ci manca il portiere Piccinardi da un paio di mesi, anche Bassoli. Si va avanti".

Il Nibbiano domenica ha subito gol da voi all’88’, e il turno prima si fece raggiungere all’85’ sul 2-2 dall’Agazzanese. "Che dopo aveva anche avuto la grande palla del 3-2. A volte abbiamo preso gol al 97’, le stagioni sono così. Domenica abbiamo segnato nel finale, ma al 15’ abbiamo sbagliato un gol quasi fatto".

Si gioca al "Pavesi" di Fiorenzuola: vi soddisfa la scelta? "Sì, la nostra premura era la capienza. Domenica tanti appassionati non sono potuti entrare perché non c’era spazio. Saremo in provincia di Piacenza, vero, ma ci è parsa una buona soluzione perchè la priorità è che tutti si possano godere una grande giornata di sport".

Chi perde andrà al playoff con la Vianese, e poi l’eventuale fase nazionale… "Che è un bel labirinto, con trasferte lunghe. Vedremo, intanto che vinca il migliore".